Дунайський оселедець – як готувати. Рецепт з Вилкового

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Дунайський оселедець – як готувати. Рецепт з Вилкового

Знавці рибних страв кажуть, що дунайський оселедець має особливий смак, а ще ніби й містить унікальний набір поживних речовин. Продається дорожче за норвезького

Риба давно стала кулінарною принадою для туристів, які прямують до українського міста у дельті Дунаю - Вилкового.

Саме тут за виділеними квотами місцеві рибалки виловлюють десятки, а то й сотні тонн риби.

За часткою загального ринку риби в Україні це дуже мало. Але дунайський оселедець – це для тих, хто шукає щось неповторне під час туристичних подорожей та відвідин місцевих ресторанів.

То що ж можна приготувати з цього майже казкового оселедця?

Ви навіть не уявляєте, наскільки просто й швидко дають собі раду з цим у Вилковому.

Дивіться відео і записуйте рецепт.