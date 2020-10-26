Мандрівник із сопілкою грає горам гуцульський аркан
Мандрівник із сопілкою грає горам гуцульський аркан
Олександр Бондаренко з міста Косів на Івано-Франківщині кожне сходження на гірську вершину відзначає тим, що грає на сопілці аркан.
Мелодія запального гуцульського танцю у виконанні вчителя історії лунала не тільки в Карпатах, але й на Кавказі, в Альпах та Гімалаях.
Аркан мандрівник поетично називає особливим способом спілкування з горами. А ще вважає, що загадкова історія цього танцю є гарним приводом для людей вивчати різноманіття української культури.
Чому аркан має лунати не тільки в Карпатах, але й "на даху світу" - у Гімалаях? Відповідь на це запитання дає Олександр Бондаренко, він же “Капітан Дземброня”.