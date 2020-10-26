Мандрівник із сопілкою грає горам гуцульський аркан

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Мандрівник із сопілкою грає горам гуцульський аркан

Олександр Бондаренко з міста Косів на Івано-Франківщині кожне сходження на гірську вершину відзначає тим, що грає на сопілці аркан.

Мелодія запального гуцульського танцю у виконанні вчителя історії лунала не тільки в Карпатах, але й на Кавказі, в Альпах та Гімалаях.

Аркан мандрівник поетично називає особливим способом спілкування з горами. А ще вважає, що загадкова історія цього танцю є гарним приводом для людей вивчати різноманіття української культури.