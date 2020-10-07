Вертикальне приземлення винищувачів на авіаносці
Гордість Королівського військово-морського флоту - авіаносець нового покоління HMS Queen Elizabeth - завершує військові маневри в Північному морі.
У цих міжнародних навчаннях уперше взяла участь палубна авіація - американські супервинищувачі F35.
Журналісти ВВС - єдині, кого запросили на борт авіаносця.
То як виглядає вертикальна посадка F35 на палубі авіаносця?
Це було темою включення кореспондентки ВВС News Україна Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Оленою Фроляк на телеканалі ICTV 5 жовтня.
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