Вертикальне приземлення винищувачів на авіаносці

Гордість Королівського військово-морського флоту - авіаносець нового покоління HMS Queen Elizabeth - завершує військові маневри в Північному морі.

У цих міжнародних навчаннях уперше взяла участь палубна авіація - американські супервинищувачі F35.

Журналісти ВВС - єдині, кого запросили на борт авіаносця.

То як виглядає вертикальна посадка F35 на палубі авіаносця?

Це було темою включення кореспондентки ВВС News Україна Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Оленою Фроляк на телеканалі ICTV 5 жовтня.

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