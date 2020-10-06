"Не бійтесь коронавірусу": хворий Трамп залишив лікарню

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Госпіталізований чотири дні тому з Covid-19 президент США Дональд Трамп покинув лікарню. Нещодавно попри хворобу і небезпеку зараження інших він виїздив з лікарні до своїх прихильників.

Трамп продовжить лікування в Білому домі. Перед самим початком брифінгу його лікарів Трамп написав в Twitter, що почувається чудово.

За словами його лікарів, високої температури у Трампа немає вже понад 72 години.

Поки що залишається незрозумілим, скільки саме людей в оточенні президента також заразилися коронавірусом.

"Не потрібно боятися ковіда. Не дозволяйте йому домінувати над вашим життям. Під керівництвом адміністрації Трампа ми розробили чудові препарати і отримали гарні знання щодо нього. Я відчуваю себе краще, ніж 20 років тому!" - написав Трамп.

Його лікарі у розмові з журналістами в понеділок не стали розповідати подробиці лікування, проте відзначили, що президент почуває себе добре і перед випискою отримає ще одну дозу ремдесивіра.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильники Трампа

У неділю Трамп проїхав навколо госпіталю імені Уолтера Ріда, де він лікується від Covid-19, щоб привітати присутніх прихильників.

Багато користувачів соцмереж та журналістів розкритикували президента за те, що він ризикував співробітниками секретної служби, які його супроводжували у замкненому автомобілі. Хоча ті, як і він сам, були в масках.

На цьому тлі перша леді США Меланія Трамп, якій також надана державна охорона, відмовилася від поїздки до чоловіка в лікарню.

У неділю Трампу прописали стероїд дексаметазон, який зазвичай призначають при зниженні рівня кисню в крові. У понеділок стало відомо, що коронавірус діагностували у прессекретаря Трампа Кейлі Макінані.

У своєму Twitter вона написала, що симптомів зараження у неї не було, але вона пішла на карантин і буде працювати віддалено.