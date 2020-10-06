У Харкові прощаються із загиблими пілотами та курсантами
На площі Свободи у Харкові прощаються із загиблими внаслідок катастрофи навчального літака Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня.
У церемонії беруть участь президент Володимир Зеленський та його дружина Олена.
Трагедія сталась поблизу Чугуєва 25 вересня під час навчально-тренувального польоту. Під час заходу на посадку розбився військовий літак Ан-26Ш.
На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба.
Із 27 людей вижив лише один курсант. Ще один хлопець помер у лікарні, тож загалом у катастрофі загинули 26 людей.
Останні тижні експерти проводили експертизи ДНК, щоб точно встановити загиблих, адже впізнати їх неможливо.