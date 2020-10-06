У Харкові прощаються із загиблими пілотами та курсантами

Автор фото, ВВС

На площі Свободи у Харкові прощаються із загиблими внаслідок катастрофи навчального літака Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня.

У церемонії беруть участь президент Володимир Зеленський та його дружина Олена.

Трагедія сталась поблизу Чугуєва 25 вересня під час навчально-тренувального польоту. Під час заходу на посадку розбився військовий літак Ан-26Ш.

Автор фото, ВВС

На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба.

Із 27 людей вижив лише один курсант. Ще один хлопець помер у лікарні, тож загалом у катастрофі загинули 26 людей.

Останні тижні експерти проводили експертизи ДНК, щоб точно встановити загиблих, адже впізнати їх неможливо.