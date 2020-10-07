У зоопарку народився орангутан, попри негативні тести на вагітність у його матері

Автор фото, Chester Zoo

Народження дитинча борнейського орангутана в зоопарку стало сюрпризом - адже відбулось через кілька місяців після того, як тести на вагітність його матері були негативними.

Працівник зоопарку Честера Кріс Ярвуд розповів, що матері малюка Леї робили кілька тестів, і жоден із них не виявив вагітності.

Він додав, що, хоча дитинча народилася в червні, Лея переважно ховала його від доглядачів від самого його народження.

Через це у зоопарку досі не знають стать малюка.

Борнейські орангутани у дикій природі під загрозою зникнення - на азійському острові, де вони мешкають, їх залишилося близько 55 тис.

Автор фото, Chester Zoo Підпис до фото, Мати Лея ховала малюка від самого його народження у червні

Пан Ярвуд сказав, що народження мавпеня стало символом того, що "попри усю невизначеність у сьогоденному світі, життя орангутанів триває, і це дуже радісно бачити".

Новонароджений став другою дитиною Леї, зачатою в рамках програми розмноження у зоопарку.

Раніше в зоопарку заявляли, що такі програми можуть опинитися під загрозою через проблеми з фінансуванням, спричинені пандемією Covid-19.