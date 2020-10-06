Нобелівську премії з фізики вручили за прориви в дослідженні чорних дір

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Нобелівську премію з фізики цьогоріч отримали троє вчених за дослідження механізмів формування чорних дір.

Роджер Пенроуз із Великої Британії - "за відкриття того, що механізм формування чорної діри є обґрунтованим передбаченням загальної теорії відносності".

Райнхард Генцель з Німеччини та Андреа Гез зі США - "за відкриття надмасивного компактного об'єкту в центрі нашої галактики".

Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Пропустити Twitter допис, 1 BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020 Кінець Twitter допису, 1

Переможці поділять між собою премію у 10 мільйонів крон - це близько 1 мільйона 120 тисяч доларів.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії з фізики так само стали троє вчених: канадсько-американський фізик Джеймс Піблс - "за теоретичні відкриття у фізичній космології" і швейцарські дослідники Мішель Мейор і Дідьє Кело - "за відкриття екзопланети на орбіті навколо сонцеподібної зірки".

Вчора, 5 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізіології та медицини: ними стали троє вчених Гарві Дж. Альтер, Майкл Хогтон і Чарльз М. Райс - "за відкриття вірусу гепатиту С".

7 жовтня оголосять імена лауреатів Нобелівської премії з хімії, 8 жовтня - з літератури, 9 жовтня - лауреата премії миру. 12 жовтня також стане відомо, хто отримає премію з економіки.