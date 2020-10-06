Коронавірус, який не минає. Чому деякі люди не одужують місяцями

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Для переважної більшості людей Covid-19 - це короткочасне й легке захворювання. Проте є й ті, хто бореться із його симптомами - такими, як постійна втома і проблеми з диханням, - місяцями.

Цей стан іноді називають "тривалим ковідом". Історії про людей, які почуваються виснаженими навіть після короткої прогулянки, стають все поширенішими.

Увага лікарів досі була зосереджена на порятунку життів людей, які важко переносять Covid-19, але фахівці дедалі частіше говорять про довгострокові наслідки цього захворювання.

Наразі навіть деякі базові запитання, наприклад, чому деякі люди хворіють місяцями, або чи всі пацієнти, які переносять Covid-19, одужують повністю - досі пронизані невизначеністю.

Що таке "тривалий ковід"?

Станом на зараз не існує медичного визначення того, чим є "тривалий ковід" - так само як і чіткого переліку його симптомів. Двоє людей, що хворіють на "довгий ковід", можуть мати дуже різний досвід.

Проте його найпоширенішою особливістю є постійна й виснажлива втома.

Серед інших симптомів - задишка, кашель, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі слухом та зором, втрата нюху та смаку, а також проблеми з серцем, нирками та кишківником.

До цього іноді додаються проблеми з психічним здоров'ям, зокрема, депресія та тривога.

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Усе це може повністю зруйнувати життя людей.

"Втома, яку я відчував, - не схожа ні на що, з чим я стикався раніше", - розповідає Джейд Грей-Крісті.

Стан "тривалого ковіду" може виникати не лише в людей, які важко перенесли хворобу й відновлюються після перебування в реанімації. Його "мішенями" можуть стати навіть люди, які перехворіли на Covid-19 у легкій формі.

"У нас немає жодних сумнівів, що "тривалий ковід" існує", - каже у розмові з BBC професор Девід Стрейн з Університету Ексетера.

В рамках дослідження, в якому взяли участь 143 пацієнти найбільшої лікарні Риму, фахівці тривалий час слідкували за їхнім станом після того, як їх виписували з лікарні.

З'ясувалося, що 87% пацієнтів продовжували мати принаймні один із симптомів захворювання навіть через два місяці. Понад 50% учасників дослідження також продовжували відчувати втому.

Дані додатку Covid Symptom Tracker, яким користуються близько 4 мільйонів людей у Великій Британії, свідчать, що 12% людей мали певні симптоми навіть через 30 днів.

Чому виникає "тривалий ковід"?

Версій багато, але остаточної відповіді немає. Можливо, вірусу вдається залишатися в окремих ділянках організму.

Також є припущення, що після коронавірусу імунна система не встигає нормалізуватися і саме це призводить до того, що стан здоров'я погіршується.

Відомо, що інфекція може певним чином впливати на функціонування внутрішніх органів, а також на процеси метаболізму. Зафіксовані випадки, коли внаслідок Covid-19 в пацієнтів розвивався діабет.

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Поствірусна втома і поствірусний кашель достатньо поширені - мабуть, у всіх нас була інфекція, від наслідків якої ми позбавлялися дуже довго.

Приміром, в приблизно в кожного десятого хворого на інфекційний мононуклеоз спостерігається втома, яка триває місяцями.

Водночас професор Брайтлінг з Університету Лестера припускає, що "у Covid-19, здається, є більш далекосяжні симптоми, і кількість людей набагато більша".