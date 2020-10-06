Бездоганний 102-каратний діамант продали за $15,7 млн. Це дуже дешево

Автор фото, AFP Підпис до фото, Експерти кажують, що 16 млн доларів для такого каменю - це дуже дешево

Бездоганний 102-каратний діамант продали на онлайн-аукціоні за 15,7 мільйона доларів. Експерти кажуть, що для покупця, який побажав залишитися анонімним, це дуже вигідне придбання.

Унікальний діамант виготовили з 271-каратного алмазу, який у 2018 році знайшли в Канаді. Він став лише восьмим каменем вагою понад 100 карат, який коли-небудь продавали на аукціоні.

Через пандемію Covid-19 заявки на аукціон подавалися виключно телефоном. Вперше в історії торгів діамантами продавець не призначав мінімальну ціну.

Фахівці аукціонного дому Sotheby's назвали дорогоцінний камінь бездоганним, підкресливши, що "його рідкість та красу важко переоцінити".

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Керівник інтернет-магазину ювелірних виробів 77 Diamonds Тобайс Кормінд зазначив, що покупцю дуже пощастило. А от продавець, вирішивши не призначати мінімальну ціну, "вчинив сміливо, але зрештою програв".

Якби на торгах встановили мінімальну ціну, то камінь могли б продати за більшу суму, переконаний Кормінд.

Більшість великих та відомих діамантів перебувають в державних колекціях. З тих, які продавалися приватним власникам, найбільший - 163-каратний діамант. Він виготовлений зі знайденого в Анголі 404-каратного алмазу. Його продали 2017 року за 33,7 мільйона доларів разом із намистом з кількох сотень дрібних діамантів та смарагдів. Покупець так само вирішив не розкривати своє ім'я.

При цьому кольорові діаманти цінуються значно вище, ніж безбарвні. Того ж 2017 року рідкісний рожевий діамант вагою майже 19 карат продали за 55 мільйонів доларів. Це приблизно 2,8 мільйона за карат, що є світовим рекордом.

Північна скарбниця

Джессіка Мьорфі, BBC, Торонто

Автор фото, Bauer, Erwin and Peggy, U.S. Fish and Wildlife Ser Підпис до фото, Розробка алмазних родовищ чинить негативний вплив на північних оленів, скорочуючи їхній ареал

Канада зайнялася видобутком алмазів лише у 1990-х роках, але встигла стати одним із найбільших світових виробників, і великі алмази тут не рідкість.

У 2018 році компанія Dominion Diamon Mines видобула 552-каратний жовтий алмаз. Це стало рекордною знахідкою для Північної Америки. Його знайшли за 215 км на південь від Полярного кола.

За оцінками геологів, кристал сформувався близько двох мільярдів років тому. Виготовлений з нього діамант вагою 187,7 карата отримав назву Foxfire і виставлявся по всьому світу.

Канадські алмазні копальні переважно розташовані у віддалених та важкодоступних місцях. При цьому канадські алмази мають хорошу репутацію, оскільки їхній видобуток не пов'язаний з жодними конфліктами (як у деяких країнах Африки) й ведеться більш екологічними методами.

Місцева влада й керівництво роблять все можливе, аби зберегти цю репутацію. Хоча екологічні активісти твердять, що навіть такий обережний видобуток все одно завдає шкоди екосистемі Півночі.