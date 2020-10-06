Бішкек і заворушення: влада скасувала результати скандальних виборів

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Після заворушень в Киргизстані, в результаті яких загинула одна людина і 150 опинилися в лікарні, Центральна виборча комісія країни скасувала результати виборів.

Про це повідомила кореспондентка ВВС Наргіза Рискулова.

Вчора у Бішкеку демонстранти штурмували "Білий дім" - резиденцію президента та парламенту. Вони протестували проти результатів парламентських виборів, які нібито фальсифікували.

Вибори в парламент відбулися у неділю, але результати відмовилися визнати 12 з 16 партій, які взяли в них участь. Лідери цих партій об'єдналися в опозиційний блок.

Згідно з попередньою заявою Центральної виборчої комісії Киргизстану, в парламент країни потрапили чотири партії. Три з них, як кажуть місцеві політологи, тісно пов'язані з чинною політичною елітою. Водночас 7% бар'єр не подолала жодна з відомих опозиційних сил.

Після декількох годин сутичок між силовиками та демонстрантами на головній площі країни мітингувальники захопили кілька будівель держустанов. Вони також увірвались до порожнього кабінету президента.

Під час зіткнень демонстрантів з міліцією загинула одна людина і отримали поранення близько 600.

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150 людей перебувають у лікарнях, з них у важкому стані в реанімації 13 протестувальників.

Про це ВВС повідомили у прес-службі МВС.

Поліція використовувала сльозогінний газ та гранати.

Загиблий виявився 19-річним мешканці Киргизстану, який помер від важких травм.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Демонстранти увірвалися до "Білого дому" - резиденції президента та парламенту Киргизстану

"Вибухом йому відірвало обидві ноги, тіло померлого направили в міський морг", - зазначив головний лікар Токтобай Маана.

Опозиція оголосила про формування координаційної ради для повернення ситуації в правове поле. Мітингувальники вимагають відставки президента і уряду.

ЦВК визнав минулі вибори недійсними. Але президент країни Сооронбай Жеенбеков не збирається йти з посади й заявив про незаконне захоплення влади.

Він виступив з офіційним зверненням до народу Киргизстану, закликаючи демонстрантів діяти в рамках закону.

Президент також пообіцяв анулювати підсумки виборів, що пройшли в парламент, і сказав, що наказу стріляти по демонстрантах не давав.

"Я наказав силовим органам не відкривати вогонь і не проливати кров, щоб не наражати на небезпеку життя жодного громадянина. Поки що ми зробили все можливе, щоб не допустити загострення ситуації. Спокій в державі і стабільність суспільства цінніші за депутатські мандати", - сказав Жеенбеков .

Прихильники Жеенбекова виступили в Оші (друге за величиною місто на півдні Киргизстану) на його підтримку.

Тим часом в столиці з в'язниці звільнили експрезидента Алмазбек Атамбаєва, експрем'єрів Сапара Ісакова і Жанторо Сатибалдієва, яких звинувачували в корупції.

Частина звільнених політиків виступили на площі й закликали народ не влаштовувати безлади і розійтися по домівках.

Повернутись до закону

"Давайте все вирішувати в законно. Треба зараз розійтися, бо силою нічого не вирішити, все це буде нелегітимно", - заявив звільнений ексдепутат Садиров Жапаров.

Його прихильники брали участь в парламентських виборах під прапором створеної ним колись партії "Мекенчіл".

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Партія подолала 7% виборчий бар'єр і проходила в киргизький парламент четвертою, але її лідери теж відмовилися визнати підсумки парламентських виборів легітимними.

Садирова Жапарова засудили на 11 років за звинуваченням в організації мітингу в Караколі в 2013 році з вимогою націоналізувати золоторудне родовище Кумтор і захопленні в заручники тодішнього губернатора міста.

Зараз мітингувальники в столиці оточили Білий дім і вимагають прийняття швидких рішень про зміну влади.

Частина присутніх вимагає призначити Жапарова президентом, а частина закликає сформувати тимчасовий уряд.

Присутні проходять в будівлю через розбиті вікна, викидають документи з кабінетів президента і його адміністрації.

Пожежу в Білому домі загасили кілька годин тому.

Експрезидент Алмазбек Атамбаєв і експрем'єр-міністр Сапар Ісаков перебувають у штабі партії "Соціал-демократи" і обіцяють виступити перед народом.

На площі до демонстрантів приєдналися волонтери, які прибирають центр міста і постачають їх їжею і напоями.

Вони закликають мітингувальників відмовитися від заворушень і мародерства.

Зіткнення міліції і демонстрантів на головній площі країни почалися в понеділок під час мирного мітингу, коли декілька учасників спробували перелізти через паркан Білого дому.

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Міліція спочатку розігнала демонстрантів за допомогою гранат, сльозогінного газу та гумових куль.

Однак протестувальники повернулися вночі і захопили Білий дім, і будівлю державного телеканалу країни.

Мешканці Киргизстану зібралися на мітинг, щоб оскаржити попередні результати парламентських виборів.

Голова наглядової місії ОБСЄ в Киргизстані Томас Бозеруп заявив, що вибори "в цілому були добре організовані", проте зазначив, що звинувачення у купівлі голосів "викликають серйозні побоювання".

У парламентських виборах брало участь трохи більше 56% з 3,5 млн виборців країни. За 120 депутатських мандатів в однопалатному законодавчому органі Киргизстану боролися майже 2 тис.

Які партії брали участь у виборах

За даними Центрвиборчкому, найбільше голосів, 24%, отримала партія "Бірімдік" ("Єдність"), до складу якої входять багато наближених до президента Жеенбекова людей. Включно з його братом.

У список ще однієї партії - "Мекен Киргизстан" ( "Моя батьківщина - Киргизстан"), яка набрала 23% голосів - входить брат колишнього заступника голови митної служби Киргизстану Раімбека Матраімова.

Він фігурував в масштабному міжнародному розслідуванні про виведення з країни 700 млн доларів і корупцію на митниці.

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У складі третьої партії, "Киргизстан", - колишній спікер парламенту (який подав у відставку перед виборами) Дастан Джумабеков. З його ім'ям пов'язаний скандал під час агітаційної кампанії, оскільки політик подарував одній з породіль близько 600 доларів.

Сьомі парламентські вибори в Киргизстані відбулися приблизно через 10 років після того, як країна перейшла на частково парламентську систему правління.

Реформа влади відбулася після революції 7 квітня 2010 року, коли під час антиурядових мітингів, за офіційними даними, загинули 87 осіб і понад півтори тисячі були поранені. Тодішній президент Курманбек Бакієв покинув країну.

На тлі пандемії Сovid-19 в Киргизстані, що досягла піку в липні цього року, популярність нинішнього президента знизилася. Громадські активісти часто звинувачували його уряд в бездіяльності, деякі навіть закликали оголосити президенту імпічмент.

У країні був зафіксований один з найвищих показників смертності на душу населення в світі, а карантин зрізав п'яту частину бюджету. Всього в Киргизстані проживає 6 млн осіб, близько одного мільйона з них працюють і живуть в Росії.