"Україна завжди підтримувала цілісність Азербайджану". Інтерв'ю керівника МЗС Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що стосовно збройного конфлікту у Нагірному Карабаху Україна дотримуватиметься принципів недоторканності кордонів.

В ексклюзивному інтерв'ю ВВС він сказав, що зараз важливо не "розпалювати емоції", щоб зосередитися на "пошуку мирного врегулювання".

Дмитро Кулеба не бачить перешкод для продовження міжнародної співпраці Україниз Туреччиною, бойові дрони якої застосовує азербайджанська сторона під час боїв. "В України й Туреччини є перспектива побудувати щось більше, ніж стратегічне партнерство", - сказав Дмитро Кулеба, реагуючи на запитання, що Україна теж бере на озброєння турецькі дрони.

Дмитро Кулеба також розповів про плани України зміцнити співпрацю з ЄС та Великою Британією, розширити доступ українських товарів на європейський ринок.

Український міністр заявив, що Україна та Велика Британія мають можливість побудувати "нову модель відносин між флангами Європи", а перспективи співробітництва у секторі безпеки й оборони назвав "шаленими".

Стосовно ситуації в Білорусі Дмитро Кулеба не виключив можливість приєднання України до санкцій, які запровадив ЄС. Однак підкреслив, що не любить "яскравих заголовків", коли мова йде про давнього сусіда України.

З міністром закордонних справ України розмовляв кореспондент ВВС Георгій Ерман.