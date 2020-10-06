Медведчук приїхав до Путіна. Попросив дати Україні російську вакцину від Covid-19

Автор фото, Сайт президента Росії

Депутат Верховної Ради, один з лідерів партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрівся із Володимиром Путіним в його резиденції в Ново-Огарьово, що неподалік Москви.

Як повідомляє сайт Кремля, Медведчук розповів, зокрема, що нещодавно відвідував анексований Крим, де вакцинував себе разом із членами родини російською вакциною від Covid-19.

"Вважаю, що це найефективніший засіб у боротьбі з коронавірусом", - заявив Медведчук і висловив сподівання, що російська вакцина незабаром опиниться в Україні.

"Я хотів перед вами поставити питання про можливість розгляду того, щоб ця вакцина потрапила в Україну", - звернувся Медведчук до Путіна.

Президент РФ на це відповів, що Росія готова до такого кроку, але треба, щоб офіційний запит на отримання вакцини сформувала офіційна українська влада.

Також Медведчук попросив Путіна скасувати санкції для деяких українських компаній, які страждають через обмеження.

На це Путін відповів, що в нього "теж серце болить" через українців, які працювали на орієнтованих на Росію підприємствах, а тепер опинилися в скрутному становищі.

"Ми готові до того, аби цю ситуацію перевернути і все встало з голови на ноги. Але ми не можемо робити якісь винятки для країн, які запровадили проти нас санкції", - сказав президент РФ.

Як потрапити до Путіна

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У нещодавньому розслідуванні Російської служби BBC йшлося про те, що через пандемію коронавірусу домогтися особистої зустрічі з Путіним стало дуже непростим завданням - навіть для топових російських посадовців та керівників великих компаній.

Зокрема, аби потрапити на зустріч до президента, будь-кому - безвідносно до посади, тривалості знайомства та стосунків - потрібно пройти обов'язковий двотижневий карантин, твердять співрозмовники BBC.

Ізоляцію відвідувачі проходять не в себе вдома, а в одному з відведених для цього санаторіїв, якими опікуються спеціальний медичний підрозділ Федеральної служби охорони. Один із таких санаторіїв знаходиться у Сочі.

Двотижневий карантин заради зустрічі з Путіним проходять всі - включно з керівниками федеральних агентств, очільником "Роснафти" та голови Рахункової палати РФ, підтвердив близький до Кремля співрозмовник BBC.

Почитати розслідування можна тут.