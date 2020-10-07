Наслідки коронакризи для України є "меншими, ніж у багатьох в регіоні" - Світовий банк

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Нинішню економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу, у Світовому банку називають найгіршою за останні 80 років. Але Україна переносить її легше, ніж попередні, і краще, ніж багато хто із сусідів.

Такими є висновки Світового банку у доповіді "Covid-19 і людський капітал".

"Українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною та підготовленою, завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років", - вважають експерти Світового банку.

Тим не менш, економічне падіння цього року таки буде, і буде суттєвим - на рівні 5,5%. Але це "менше, ніж у багатьох країн регіону", - зауважують у Світовому банку.

Разом із тим, це більше, ніж загалом у регіоні Європи і Центральної Азії, де Світовий банк очікує падіння у 4,4%.

У Світовому банку також очікують, що в цьому регіоні на кінець року за межею бідності (якщо брати дохід у 3,2 долари на день) можуть опинитися 2,4 мільяони людей.

Падіння української економіки також є глибшим, ніж сам Світовий банк очікував у червні цього року, і так само глибше, у східного та західного сусідів України - Росії (де ВВП має скоротитися на 5%) та Польщі (де очікується падіння ВВП на 3,9%).

Разом із тим, на наступний рік там прогнозують для України значно помірніше відновлення економіки, ніж це очікує український уряд (4,6% згідно із проєктом бюджету на 2021 рік).

Минулого тижня у доповіді ЄБРР йшлося про прогноз для України на рівні 3% на наступний рік.

Натомість Світовий банк прогнозує лише 1,5% росту у 2021 та 3,1% в 2022-му роках. І на це є причини - "уповільнення темпів впровадження структурних реформ".

Там також наголошують: Україні критично важливо зберегти макроекономічну стабільність та залучити інвестиції.

Раніше головні міжнародні кредитори України, зокрема, і Світовий банк, також високо оцінювали зваженість монетарної політики та досягнення банківської реформи, яку провадив Національний банк України. Проте влітку цього року тодішній керівник НБУ Яків Смолій пішов у відставку через "політичний тиск".

Ще раніше, навесні 2020, перед запровадженням карантину, в Україні змінився уряд, включно і з економічним блоком.