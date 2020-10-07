Нобелівська премія з хімії 2020 у двох жінок-вчених за генетичні "ножиці"

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Нобелівську премію з хімії цього року отримали француженка Еммануель Шарпентьє та американка Дженніфер А. Дудна за "розробку метода редагування геному".

Зокрема, вони відкрили один з найточніших інструментів у галузі генної технології - так звані генетичні "ножиці" CRISPR/Cas9. Завдяки цьому інструменту науковці можуть змінювати ДНК тварин, рослин та мікроорганізмів із надзвичайно високою точністю.

Своє відкриття вчені зробили, коли досліджували імунну систему бактерії стрептококу. У своїй природній формі "ножиці" CRISPR/Cas9 розпізнають ДНК вірусів, але вчені довели, що цей інструмент може розрізати будь-яку молекулу ДНК у заздалегідь визначеному місці.

"Генетичні ножиці CRISPR/Cas9 призвели до революції у молекулярній біології, відкрили нові можливості для селекції рослин, зробили внесок в інноваційні методи лікування раку, а також можуть здійснити мрію про лікування спадкових хвороб", - йдеться у заяві Нобелівського комітету.

Розмір премії - 10 млн шведських крон (приблизно 1,2 млн доларів), які лауреатки мають поділити навпіл.

Це не вперше історії хімічних "Нобелів", коли премію отримують жінки.

Коли у 1911 році Марія Кюрі отримала Нобелівську премію з хімії, вона стала першим лауреатом, який отримав одразу два "Нобеля". До цього вона також отримала премію з фізики за дослідення радіоактивності.

Премія ще раз повернулася у родину, коли у 1935 її отримала Ірена Жоліо-Кюрі, старша дочкою Марії Склодовської-Кюрі. Цю премію вона отримала разом із чоловіком, Фредеріком Жоліо, який став наймолодшим нобелівським лауреатом з хімії.

Від початку тижня Нобелівський комітет вже оголосив лауреатів цього року у галузі фізіології та медицини, а також фізики.

Премію з фізики отримали троє вчених - Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель та Андреа Гез - за дослідження механізмів формування чорних дір. Вони поділять між собою премію у 10 мільйонів крон - це близько 1 мільйона 120 тисяч доларів.

5 жовтня премії з фізіології та медицини отримали троє вчених - Гарві Дж. Альтер, Майкл Хогтон і Чарльз М. Райс - "за відкриття вірусу гепатиту С".

Далі мають оголосити премії з літератури, 9 жовтня - лауреата премії миру, а 12 жовтня також стане відомо, хто отримає премію з економіки.