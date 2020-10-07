Зеленський в Лондоні: зустріч з подружжям Кембриджів і угода з Джонсоном

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Під час візиту до Лондона президент Зеленський зустрінеться з принцом Вільямом і герцогинею Кейт, а також підпише угоду про торгівлю та стратегічне партнерство з Британією.

Як пишуть британські ЗМІ, герцог та герцогиня Кембриджські зустрінуться з Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою під час першої з часу початку карантину аудієнції у Букінгемському палаці.

Крім цього, під час візиту, що триватиме два дні, український президент та британський прем'єр Борис Джонсон підпишуть нову угоду про вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Вона є особливо важливою з огляду на вихід Британії із ЄС.

Раніше ці сфери відносин були врегульовані в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Як заявив в інтерв'ю ВВС News Україна Дмитро Кулеба, угода фактично є "новою рамкою взаємовідносин" між Україною та Британією.

"Раніше в нас були відносини з Британією, як однією з найважливіших країн ЄС. Вийшовши з ЄС, Британія отримає більший простір для маневру, вона може бути жорсткішою в деяких питаннях. Нам це вигідно", - розповів міністр закордонних справ.

У Лондоні пан Кулеба проведе переговори із британським міністром закордонних справ Домініком Раабом, який, як очікується, має зробити заяву щодо важливості України для європейської безпеки.

Британський уряд анонсує надання Україні 5 мільйонної допомоги на подолання наслідків пандемії і конфлікту на сході України.

Цього року Британія вже виділила 40 млн фунтів на допомогу Україні. Ці гроші переважно ідуть на підтримку економічних реформ та реформ урядування.

Лондон також виділить 600 тис. фунтів на забезпечення роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка працює на сході України.