Коронавірус Порошенка. Наскільки важкий стан експрезидента

Автор фото, УНІАН

Стан здоров'я хворого на коронавірус п'ятого президента Петра Порошенка погіршився, про це повідомила його дружина Марина.

Петро Порошенко заявив про хворобу 29 вересня. Спочатку він казав, що лікуватиметься вдома. Проте згодом стало відомо, що в нього діагностували двосторонню пневмонію і госпіталізували.

Соратники експрезидента у розмові з ВВС News Україна раніше наполягали, що його стан не такий важкий.

Проте Петро Порошенко хворіє на цукровий діабет, який є одним із додаткових ризиків для людей з Covid-19.

"Щодо Петра Олексійовича, дійсно, його стан гірший. У нього двостороннє запалення легень, він перебуває в лікарні. Він отримує там комплекс лікування. На жаль, у нього зараз погіршився стан крові. Вона дуже густа і навіть лікарі не можуть узяти її. Щоб зробити аналіз і проконтролювати стан здоров'я, як він почувається і як протікає хвороба", - розповіла Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Співрозмовник ВВС News Україна у партії Порошенка відзначив, що його стан погіршився і перебіг хвороби важкий. Проте стан його точно не критичний.

Лікарі, з якими спілкувалась ВВС News Україна, вказують, що згущення крові при коронавірусі може призводити до низки інших супутніх хвороб та наслідків, які пов'язані з утворенням тромбів.

Разом з Петром Порошенком Covid-19 виявили у його доньки Євгенії.

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За словами Марини Порошенко, Євгенія переносить COVID-19 набагато легше.

"Вона дає температурні спалахи, які гарно знімаються жарознижувальними засобами", - зазначила Марина Порошенко.

Петру Порошенку 55 років.

У 2014-2019 роках він був п'ятим президентом України. У 2019 році програв у другому турі виборів Володимиру Зеленському.

Порошенко вважається одним з найбагатших бізнесменів України, найвідоміший його бізнес - корпорація Roshen.

Наразі він є керівником партії "Європейська солідарність", яка має фракцію у Верховній Раді.

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Згідно з останніми опитуваннями, Петро Порошенко має другий президентський рейтинг після Володимира Зеленського.

Партія ЄС також ділить друге та третє місця в рейтингах політичних уподобань українців з ОПЗЖ.

Петро Порошенко брав активну участь в агітаційній кампанії на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Його дружина Марина очолює список ЄС на виборах до Київради.