Тиранозавра на ім'я Стен продали за рекордну суму

Автор фото, Christie's

Майже цілий скелет тиранозавра рекс на ім'я Стен продали за 31,8 млн доларів на аукціоні Christie's у Нью-Йорку.

Викопні рештки віком 67 млн років купив анонімний учасник торгів, повідомляє кореспондент ВВС Джонатан Амос.

Орієнтовна початкова ціна експонату становила 6-8 млн доларів, але учасники інтернет-аукціону почали швидко її піднімати.

Ціна Стена значно перевищила попередній рекорд - у 1997 році іншого тиранозавра на ім'я Сью продали за 8,4 млн доларів.

Раніше скелет експонували у Філдівському музеї природничої історії в Чикаго. Куди тепер попрямує Стен - наразі невідомо. Існують побоювання, що його можуть "заховати" у приватній колекції, і ми його більше ніколи не побачимо.

Хоча у Christie's відмовилися оголосити ім'я нового власника, представник компанії Джеймс Гіслоп заявив, що деякі подробиці про майбутнє динозавра можуть з'явитися протягом найближчих днів.

Фактична виграшна ставка становила 27,5 млн доларів, але через комісію та інші додаткові витрати остаточна ціна склала 31,8 млн доларів.

Стен має приблизно 4 м заввишки і 11 м завдовжки. Рештки тварини знайшли у 1987 році у геологічній формації Гел-Крик у Південній Дакоті.

Істоту назвали на честь її першовідкривача - палеонтолога-любителя Стена Сакрісона.

Ці викопні рештки вважають одними з найкраще збережених зразків тиранозаврів.

Скелет складається зі 188 кісток, які відкопали приблизно на 16 метрів нижче крейдяно-палеогенової межі - геологічного горизонту, який несе інформацію про вплив на Землю астероїда та загибель динозаврів приблизно 66 мільйонів років тому.

"Стен швидко став "Стендартом" для тиранозаврів рекс, враховуючи, скільки зліпків цієї надзвичайної знахідки продали по всьому світу", - зазначив британський експерт з динозаврів професор Філ Меннінг, який працював з цим скелетом.

"Якщо ви бачили тиранозавра у музеї, швидше за все, це був відливок Стена. Його череп, мабуть, зберігся найкраще, враховуючи, що знайшли лише його окремі елементи, які ретельно підготували та чудово реконструювали", - розповів учений і додав, що дуже сподівається, що експонат залишать у відкритому доступі.