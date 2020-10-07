Тисячі світових вчених виступили проти обмежень через Covid-19

Автор фото, Getty Images

Тисячі вчених та медичних експертів долучились до глобального руху, учасників якого серйозно непокоїть політика запровадження карантинних обмежень через Covid-19.

Близько 6 000 експертів з усього світу заявили, що такий підхід має руйнівний вплив на фізичне та психічне здоров'я людей, а також на суспільство в цілому.

Вони закликають захищати вразливі категорії населення, а здоровим людям дозволити жити нормальним життям.

Водночас це викликало невдоволення іншої частини наукової спільноти.

Критики відзначають, що:

цільовий підхід може ускладнити процес захисту вразливих людей

можливість довгострокових ускладнень від коронавірусу означає, що багато інших людей також перебувають у групі ризику

Втім представники руху, відомого під назвою "Велика декларація Баррінгтона", відзначають, що в процесі ухвалення політичних рішень не приділяють достатньої уваги негативним наслідкам, які безпосередньо не пов'язані з коронавірусом.

Що таке "Велика декларація Баррінгтона"?

Рух започаткували у США.

Наразі декларацію підписали майже 6 000 вчених та медичних експертів по всьому світу, а також 50 000 представників громадськості.

Вони заявляють, що збереження карантинних обмежень до появи вакцини може завдати непоправної шкоди. Зокрема, найсильніше постраждають соціально незахищені групи населення.

Шкода здоров'ю включає:

нижчі показники щеплень у дітей

погіршення медичної допомоги пацієнтам з хворобами серця та раком

Учасники руху вказують, що ризик коронавірусу в 1000 разів більший для старих та немічних, а діти більше зазнають більшої шкоди від грипу, ніж від Covid-19.

За їхніми словами, ризик зараження для всіх - включно з вразливими - падає.

Декларація рекомендує низку заходів щодо захисту вразливих груп, включно з регулярним тестуванням працівників будинків для літніх людей, а також, по можливості, залучення персоналу, який вже має імунітет.

Пенсіонери, які живуть удома, мають отримувати продовольчі товари та інші предмети першої необхідності.

Їм також варто зустрічатися із членами сім'ї на вулиці, а не у приміщенні.

Усі мають виконувати прості гігієнічні правила, як-от мити руки і залишатися вдома, якщо захворіли.

Водночас:

молодим людям з низьким ризиком ускладнень слід дозволити нормально працювати

школи та університети мають працювати у звичайному режимі

треба дозволити спортивні та культурні заходи, а також роботу ресторанів

Що говорять інші експерти?

Попри те, що ця декларація, безумовно, переслідує добрі цілі, вона має глибокі етичні, логістичні та наукові недоліки, стверджує доцент школи медицини університету Лідса д-р Стівен Гріффін.

Вразливі люди походять з усіх верств суспільства і заслуговують на те, щоб до них ставилися так само, як і до інших.

За повідомленнями, довготривалі наслідки коронавірусу, на кшталт слабкості та болю у суглобах, залишалися протягом багатьох місяців навіть у тих людей, хто мав легкий перебіг хвороби.

Тим часом експерт з клітинної біології Університету Редінга, доктор Саймон Кларк, каже, що досі неясно, чи можливий колективний імунітет взагалі.

"Необхідний природний, стійкий, захисний імунітет до хвороби, - говорить він. - А ми не знаємо, наскільки ефективним чи тривалим буде імунітет у людей, які перехворіли".

Деякі вчені кажуть, що найбільш вірогідний сценарій - відсутність довгострокового імунітету, але легший перебіг наступних захворювань.