"Солоденькі діточки" та "черевце" від пива: Путін розповів про особисте життя

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Президент Росії Володимир Путін незвично відверто розповів про своє особисте життя, зізнавшись що має онуків.

Фрагмент інтерв'ю з ним опублікувала російська агенція ТАСС у 68-й день народження Путіна.

"Є в мене онуки, я щасливий, вони дуже хороші, солоденькі такі. Я отримую велике задоволення від спілкування з ними. Маленькі солоденькі діточки", - розповів російський президент.

Він висловив сподівання, що саме він є авторитетом і для своїх доньок, і для онуків.

Втім, коли ведучий попросив назвати кількість онуків, Путін відмовився.

"Даремно ви хрюкаєте, — дорікнув він журналісту. - Тому що ви ж не живете моїм життям, і ви не розумієте, що таке питання безпеки. Просто людина, коли далека від цього, вона цього просто не помічає".

Путін також додав, що люди голосують не за сім'ю, а за нього, та розкритикував стиль західних політиків, родини яких зазвичай публічні.

"Мені здається, що ми не в тому стані, щоб займатись таким театром. У нас повинно все бути по-дорослому, серйозно", - сказав він.

Про хокей і "пивко після роботи"

На відміну від сімейних питань про своє дозвілля Володимир Путін говорив значно охочіше.

Зокрема, Путін похизувався, що регулярно грає в хокей і втрачає "по два кілограми за гру", а також фрірайдить на лижах.

Ведучий зауважив, що все ж як президент він навряд чи може з друзями випити "пивка в п'ятницю після роботи".

"Я намагаюсь пиво не пити останнім часом. Черевце росте", - відповів Путін.

Він також зазначив, що, за словами давніх друзів, за час президентства він "майже не змінився".

"Їм видніше зі сторони. І мені б теж хотілося особливо не втрачати цих, знаєте, людських рис. Тому що іноді є таке відчуття, що з людини перетворюєшся на функцію. Але мені здається, що все-таки мені вдалося зберегти такі людські якості", - підсумував Путін.