"Молоді та щирі": принц Вільям та Кейт прийняли Зеленських у палаці

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Герцог та Герцогиня Кембриджські прийняли українського президента Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Букінгемському палаці.

Фотографії з зустрічі та відповідне повідомлення оприлюднили в Instagram королівського подружжя.

"Чудова родина, молоді та щирі люди. Зустріч, що запам'ятається!" - написала за підсумками зустрічі Олена Зеленська в своєму Instagram.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила у своєму блозі, що цей візит українського президента "є історичним".

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За підсумками зустрічі з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном лідери мають укласти угоду про стратегічне партнерство.

Автор фото, Reuters

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, вітаючи Зеленських в Британії, зазначив у Twitter, що товарообіг між країнами у 2019 році сягнув 1,5 млрд фунтів, а нова угода ще більше посилить зв'язки між країнами.