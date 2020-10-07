У Росії палає склад боєприпасів, чути вибухи. Проводять велику евакуацію

Автор фото, UNPLASH

На складі боєприпасів в Рязанській області (Росія) почалася пожежа. Триває евакуація жителів десяти населених пунктів, перекрили федеральну трасу.

У середу вдень в соціальних мережах стали поширювати фото та відео вибухів в районі колишнього військового полігону під Рязанню.

Незабаром в пресслужбі Західного військового округу РФ підтвердили інформацію про пожежу, уточнивши, що займання сталося на складі боєприпасів.

Спершу загорілася трава поряд, а потім "рвучким вітром вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів", повідомляє "Інтерфакс".

Військовим пожежу загасити не вдалося.

"Зараз на технічній території військової частини спостерігаються окремі вибухи боєприпасів. По доповіді з місця особовий склад і цивільний персонал евакуйовані. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

"Загрози прилеглим населеним пунктам немає", - стверджують в пресслужбі.

До місця пожежі стягнули сили Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, вилетів також особисто міністр.

У МНС повідомили "Інтерфаксу", що триває евакуація мешканців навколишніх населених пунктів.

"За попередньою інформацією, з 14 населених пунктів евакуйовано понад 1 600 осіб", - сказали у відомстві.

Крім того, за даними МНС, перекрили рух по автомобільній трасі Р-22 "Каспій" - вона йде від Москви до Тамбова і далі на південь.