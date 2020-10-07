Анатолій Загородній очолив Національну академію наук. Хто він

Автор фото, НАН України Підпис до фото, Анатолій Загородній (справа) став наступником президента НАН Бориса Патона (по центру) після його смерті

Новим президентом Національної академії наук став 69-річний Анатолій Загородній - академік, доктор фізико-математичних наук.

За нього проголосували дві третини виборців, йдеться в повідомленні на сайті НАН.

Останні дев'ять років Загородній обіймав посаду віцепрезидента Національної академії наук.

Після смерті Бориса Патона, який очолював НАН понад пів століття та помер у віці 101 року, саме Загороднього вважали фаворитом конкурсу на посаду президента.

Загородній народився на Полтавщині, випускник Харківського державного університету (нині Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна). Понад 20 років працював в Інституті теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України.

Його спеціальність - теоретична фізика та фізика плазмових процесів.

Що планує змінювати?

У жовтневому інтерв'ю виданню "Світ" Загородній заявив, що бачить свою роль в тому, щоб посилити роль академії в житті суспільства та держави.

"Академія довела свою життєздатність, вона має наукові досягнення, якими можна пишатися. І за 5 -10 років ці здобутки нам треба значно примножити", - заявив він.

Загородній говорив також про необхідність "фундаментальних і прикладних досліджень", інтеграції "до європейських дослідницьких інфраструктур".

Крім того, академік переконував, що потрібна інвентаризація та оцінка нерухомості і земельних ділянок, які перебувають у віданні НАН.

"Якщо буде зрозуміло, які активи не можуть бути використані - необхідно порушувати питання про їхню приватизацію або передачу державі. Але вкрай важливо робити це лише тоді, коли вітчизняне законодавство буде дозволяти кошти, отримані від їхньої реалізації, залишати в Академії та використовувати їх для її розвитку", - заявляв новий президент НАН.