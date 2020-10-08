Нобелівська премія з літератури 2020 дісталася американці Луїзі Глюк

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Нобелівську премію з літератури у 2020 році отримала американська поетеса Луїза Глюк. Про це йдеться в повідомленні Нобелівського комітету.

Відповідно до повідомлення, премію вона отримала "за її безпомилковий поетичний голос, який суворою красою підносить індивідуальне існування до масштабів всесвіту".

Луїза Глюк викладала англійську мову у кращих університетах США.

Її перша поетична збірка вийшла понад пів століття тому та відразу отримала премію Американської академії поетів.

Відтоді Глюк випустила близько 20 збірок поезій та прози. Вона отримала на батьківщині безліч відзнак за свою поетичну творчість, в тому числі Пулітцерівську премію за збірку "Дикий ірис".

Нобель 2020

Цього року Нобелівський комітет вже оголосив лауреатів у галузі фізіології та медицини, а також фізики та хімії.

Премію з фізики отримали троє вчених - Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель та Андреа Гез - за дослідження механізмів формування чорних дір. Вони поділять між собою премію у 10 мільйонів крон - це близько 1 мільйона 120 тисяч доларів.

5 жовтня премії з фізіології та медицини отримали троє вчених - Гарві Дж. Альтер, Майкл Хогтон і Чарльз М. Райс - "за відкриття вірусу гепатиту С".

Премію з хімії цього року отримали француженка Еммануель Шарпентьє та американка Дженніфер А. Дудна за "розробку метода редагування геному".

Зокрема, вони відкрили один з найточніших інструментів у галузі генної технології - так звані генетичні "ножиці" CRISPR/Cas9. Завдяки цьому інструменту науковці можуть змінювати ДНК тварин, рослин та мікроорганізмів із надзвичайно високою точністю.

9 жовтня комітет оголосить лауреата премії миру, а 12 жовтня також стане відомо, хто отримає премію з економіки.