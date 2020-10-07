Зеленський у Британії відвідав Букінгемський палац і базу ВМФ - випуск новин 07.10.
У випуску 7 жовтня:
- Подробиці візиту українського президента Володимира Зеленського до Британії: чого чекати від двох днів переговорів;
- Війна на Кавказі - чи вдасться врегулювати конфлікт між Вірменією і Азербайджаном? Наші кореспонденти поспілкувалися з прем'єром Вірменії Пашиняном;
- Що діється в Бішкеку? Киргизстан охоплений заворушеннями, але чи готові протестувальники сформувтаи нову владу;
- Відбудувати Прип'ять? Розповідь сталкера-реставратора старовини 1980-х і доби пізнього СРСР.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!