Зеленський у Британії відвідав Букінгемський палац і базу ВМФ - випуск новин 07.10.

У випуску 7 жовтня:

  • Подробиці візиту українського президента Володимира Зеленського до Британії: чого чекати від двох днів переговорів;
  • Війна на Кавказі - чи вдасться врегулювати конфлікт між Вірменією і Азербайджаном? Наші кореспонденти поспілкувалися з прем'єром Вірменії Пашиняном;
  • Що діється в Бішкеку? Киргизстан охоплений заворушеннями, але чи готові протестувальники сформувтаи нову владу;
  • Відбудувати Прип'ять? Розповідь сталкера-реставратора старовини 1980-х і доби пізнього СРСР.

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