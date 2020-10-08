Трамп про коронавірус: благословення боже

Автор фото, Reuters Підпис до фото, По поверненні до Білого дому з лікарні президент Трамп зняв маску

Президент США Дональд Трамп повернувся до роботи в Овальному кабінеті менш, як за тиждень після того, як у нього діагностували коронавірус.

Це сталося невдовзі після дебатів між ним і Джо Байденом в рамках президентської виборчої кампанії, яка має завершитися 3 листопада.

Лікар Дональда Трампа Шон Конлі повідомив, що вже понад добу в президента немає симптомів Covid-19, а також вже чотири дні, як нормальна температура.

Крім того, він твердить, що у крові президента вже є "помітний" рівень антитіл до SARS-CoV-2-IgG.

Сам Дональд Трамп у відеозверненні заявив, що почувається "чудово", додавши: "Думаю, це було благословення боже".

Він також заявив, що хотів би, аби усі американці мали доступ до такого лікування, яке отримав він сам, і пообіцяв, що доступ до препаратів Regeneron Pharmaceuticals буде безкоштовним.

За словами президента Трампа, експериментальний "коктейль" від Regeneron Pharmaceuticals, який він приймав, для нього став справжніми ліками, а не просто терапевтичною добавкою.

"Це було прихованим благословенням - я підхопив його (коронавірус. - Ред.), я почув про ліки, я вирішив спробувати, і це було неймовірно", - заявив Трамп.

Разом із тим, ці препарати не пройшли ліцензування федеральними регуляторами у США.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що приймає гідроксихлорохін, щоб не заразитися коронавірусом.

Як працює президент США з коронавірусом?

Президент Трамп повернувся до Білого дому у середу вдень.

Після цього він послухав доповідь про буревій Дельта у Мексиканському заливі, а також останню інформацію щодо переговорів із представниками Демократичної партії про пакет стимулювання економіки через коронакризу.

Пан Трамп наполягав на тому, аби працювати саме в Овальному кабінеті, а не у приватній частині Білого дому, і активно взявся за роботу над зверненням до народу та відновленням виборчої кампанії.

Разом із тим, багато його помічників та членів команди залишаються на самоізоляції через підтверджене зараження коронавірусом.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Серед останніх позитивних тестів на Covid-19 в оточенні Трампа - його помічник Стівен Міллер

Хоча імена майже двох десятків членів команди Трампа, тести яких на коронавірус виявилися позитивними, відомі, досі невідомим залишається, скільки взагалі працівників Білого дому можуть хворіти на коронавірус.

А спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала Білий дім "одним з найнебезпечніших місць в країні".

За спостереженнями відвідувачів Білого дому, там тепер набагато частіше вдягають маски.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Керівниця відділу комунікацій Алісса Фара тепер частіше вдягає маску, ніж раніше

Серед останніх позитивних тестів на Covid-19 в оточенні Трампа - його помічник Стівен Міллер, речниця Кейлі МакЕнані та ще троє працівників пресвідділу.

На карантин також пішли кілька офіцерів високого рангу по тому, як коронавірус підтвердили в адмірала Чарлза Рея.