Зеленський посидів у кріслі Черчилля та підписав "історичну" угоду

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Президент Володимир Зеленський під час другого дня офіційного візиту до Великої Британії підписав "історичну" угоду з прем'єром Борисом Джонсоном.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, йдеться про угоду про вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Україна стала першою країною, з якою Британія підписала такий документ після Брекзиту.

"Тепла і щира розмова. Харизматичний дуже Борис Джонсон, харизматичний Володимир Зеленський. Одразу встановили живий, щирий зв'язок, взаєморозуміння, дуже гарно поговорили про дуже конкретні речі", - повідомив Кулеба у своєму відеозверненні.

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Міністр також високо оцінив підтримку Британії у протистоянні між Україною та Росією.

"Британці - це ті острів'яни, які завжди з 2014 року називають речі своїми іменами, особливо якщо йдеться про російську агресію. З ними, чесно скажу, приємно мати справу", - сказав Кулеба.

Культурна програма Зеленського

Другий день у Британії Зеленський розпочав з відвідин Музею Вінстона Черчилля - знаменитого прем'єра Великої Британії, який керував країною в роки Другої світової війни.

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"День ми розпочали сьогодні у воєнній кімнаті Черчилля - в офісі з якого Вінстон Черчилль керував війною. Війною, в якій переміг. Переміг того, кого, здавалося, неможливо було перемогти. Президенту ми запропонували посидіти в кріслі Черчилля і оглянути його кімнати. І ми там набралися дуже важливого позитивного духу для перемоги", - розповів про деталі візиту Кулеба.

Автор фото, Офіс президента України Підпис до фото, Зеленський посидів у кріслі, в якому колись сидів Вінстон Черчилль

Сам міністр також зізнався, що музей справив на нього враження.

"У мене була одна спокуса, там на столі біля крісла Черчилля досі лежить сигара… Хотілося викурити переможну сигару за перемогу України у війні з Росією. Перемога обов'язково буде, особливо завдяки таким друзям, як британці", - підсумував Кулеба.