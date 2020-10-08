В Іспанії хочуть дозволити підліткам аборти без дозволу батьків

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Іспанський уряд має намір змінити закон так, щоб підлітки 16 та 17 років могли робити аборт без дозволу батьків.

Міністр рівності Ірен Монтеро заявила, що жінки повинні мати право "вирішувати, що робити зі своїм тілом".

У 2015 році керівна Народна партія (НП) внесла зміни в законодавство, тож громадянкам 16-18 років, щоб зробити аборт, стало потрібно отримувати дозвіл батьків.

Монтеро заявила, що реформа цієї норми "більш ніж необхідна".

Вона додала, що будуть вжиті інші заходи. Зокрема, збільшиться увага до статевого виховання, яке політик назвала "вакциною" у боротьбі з гендерним насильством.

Зміна закону також надасть таким громадянкам право на "новітні форми" контрацепції, заявила міністр у парламентській комісії.

Щоб провести відповідні зміни в закон, уряду знадобиться більшість у парламенті - щонайменше 176 голосів депутатів.

В Іспанії аборти є законними в перші 14 тижнів вагітності жінки.