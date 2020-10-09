Як в Італії. Ситуація з Сovid-19 критична, МОЗ готує тимчасові госпіталі

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Міністерство охорони здоровʼя розпочало підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус в Україні.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, на це доводиться йти через стрімке зростання захворюваності на Сovid-19.

Напередодні в Україні вперше за час пандемії зафіксували понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.

Пан Степанов розповів, що наразі хворими зайнята вже 21 тисяча ліжок і зараз ситуація з пандемією є значно гіршою, ніж будь-коли, тому держава розпочинає підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на Сovid-19.

"Подібна ситуація була навесні в Іспанії та Італії. І навіть медичні системи розвинених європейських країн не витримували навантаження, всі ми бачили ті шокуючі кадри", - каже Степанов.

За його словами, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил, то медична система країни може не витримати навантаження.

"Якщо ми і далі будемо ігнорувати правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю", - застеріг міністр.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус підхопили 244 734 людини. 4 690 із них померли, 108 233 одужали.

Найбільше хворих виявили у Києві (25 896), на Харківщині (22 712) та на Львівщині (21 923).