У Кореї згорів 33-поверховий хмарочос: сотні евакуйованих і багато постраждалих

Автор фото, Zhaniya/@zhany.yo

У південнокорейському місті Ульсан 8 жовтня загорівся 33-поверховий житловий хмарочос, в якому мешкали кілька сотень людей.

Рятувальникам вдалося встигнути евакуювати усіх його мешканців, про загиблих наразі не повідомляють. Вони гасили пожежу 13 годин.

Водночас понад 80 людей перебувають в лікарні, вони отруїлися димом.

На відео, які публікували місцеві користувачі соцмереж, видно, що палали майже всі поверхи будівлі.

Пожежа виникла близько 23 години вечора за місцевим часом (17 година за Києвом), точні причини займання поки не встановлені.

Пожежники не могли впоратися із вогнем упродовж 13 годин: через сильний вітер загасити його не вдавалося.

Проблем, за деякими даними, могли додати легкозаймисті утеплювачі будівлі, які сприяли стрімкому поширенню вогню.

У місцевих соцмережах називають справжнім дивом той факт, що внаслідок настільки масштабної пожежі ніхто не загинув.

Нагадаємо, що 14 червня 2017 року в Лондоні загорілася 24-поверхова вежа Гренфелл, у якій мешкало до 600 людей.

За даними поліції, внаслідок пожежі загинули до 79 людей.