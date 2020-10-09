Хотіли почати громадянську війну в США: спецслужби викрили змову

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У четвер ФБР розповіло про викриття змови проти губернаторки штату Мічиган Гретхен Вітмер. Розслідування тривало 10 місяців.

13 людей наразі арештували за звинуваченнями в тероризмі, незаконному зберіганні зброї та інших злочинних діях. Обшуки за справою відбулись одразу в понад 10 містах штату.

За даними відомства, затримані планували штурмувати капітолій, взяти низку чиновників включно з губернаторкою штату в заручники і провести над нею власний суд за звинуваченнями в державній зраді.

Учасники змови, кажуть в ФБР, мали намір дати початок новій громадянській війні у США.

Автор фото, Antrim County Sheriff’s Office

Інформацію про плани нападників Федеральне бюро розслідувань отримало від агента, який працював під прикриттям. Йому вдалося записати частину розмов учасників змови.

Усе літо, кажуть у ФБР, затримані тренувалися, проводили тактичну підготовку та вели спостереження за губернаторкою штату.

Вони планували рекрутувати близько 200 людей, які також мали б взяти участь в злочині.

Напад на капітолій планували здійснити до президентських виборів у США, які відбудуться 3 листопада. Запасним планом був напад на приватний будинок губернаторки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Губернаторку Гретхен Вітмер останнім часом активно критикували так звані "ковід-дисиденти", які обурювалися жорсткими карантинними обмеженнями в штаті

Сама Гретхен Вітмер, коментуючи інформацію про підготовку нападу на неї, пов'язала це із агресивною риторикою Дональда Трампа на її адресу. За її словами, він кілька місяців "розпалював гнів, даючи втіху тим, хто поширює страх, ненависть і розкол".

Президент Трамп раніше неодноразово критикував Гретхен Вітмер за політику штату в боротьбі з пандемією та жорсткі карантинні обмеження.

Мічиган вважається одним із ключових штатів на президентських виборів у США.