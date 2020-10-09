Велике весілля без масок: як помічника Трампа впіймали на порушенні карантину

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Стало відомо, що голова адміністрації Білого дому Марк Медоуз влаштовував для своєї доньки велике весілля.

Вечірку організували на тлі заборони на масові заходи за участі понад 10 осіб, повідомляють американські ЗМІ.

Весілля відбулося 31 травня в Атланті, штат Джорджія, за участі близько 70 гостей, повідомила Atlanta Journal-Constitution

На фото заходу видно велику кількість людей, які спілкуються в безпосередній близькості, і ніхто не носить маски.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Сам Марк Медоуз поки що не надав коментарів

Організатор весілля Мирна Антар з Novare Events сказала, що всі карантинні правила були дотримані.

Вона повідомила, що компанія дотримувалась наказу губернатора Джорджії Браяна Кемпа, що дозволяє зібрання 10 осіб на 28 кв. м.

"І хоча ми не коментуємо заходи клієнтів, але можемо підтвердити, що всі 16 тисяч кв. футів площі були зарезервовані для цього невеликого весілля, що значно перевищує дозволені норми", - сказала вона.

Майк Мун, фотограф Ember Studio, який знімав захід, сказав New York Times, що персонал, що обслуговував весілля, був у масках, а більшість гостей - ні.

Сам політик поки що не надав коментарів чи пояснень.