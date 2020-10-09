Кому і за що дали Нобелівську премію миру-2020

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Лауреатом Нобелівської премії миру 2020 року стала Всесвітня продовольча програма ООН.

У повідомленні нобелівського комітету йдеться, що її нагородили за боротьбу з голодом і покращення продовольчих умов в зонах конфліктів.

"Премія присуджується за зусилля із боротьби з голодом, створення умов для покращення умов для миру у постраждалих від конфліктів зонах, а також за провідну роль у зусиллях із недопущення використання голоду як зброї під час воєн і конфліктів", - йдеться у рішенні.

Всесвітня продовольча програма - це найбільша у світі гуманітарна організація, яка займається боротьбою з голодом та сприянням продовольчій безпеці. У 2019 році вона надала допомогу близько 100 мільйонам людей у 88 країнах, які стали жертвами гострої продовольчої кризи та голоду.

На цьогорічну премію номінували кількох відомих політиків, а серед реальних претендентів називали російського опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли бойовою отрутою класу "новачок".

"Премія за все хороше"

Нобелівська премія миру вручається з 1901 року, відтоді нею нагородили 99 людей. 19 разів комітет не знаходив діячів, достойних цієї нагороди.

За заповітом Альфреда Нобеля, премію миру отримує людина "яка зробила більше за інших для братства між народами, для знищення або скорочення армій і для підтримки мирних форумів".

На відміну від усіх інших Нобелівських премій, премія миру вручається не у шведському Стокгольмі, а в норвезькому Осло - так розпорядився сам Нобель. Чому - достеменно невідомо. За однією з версій, причиною є те, що Норвегія не має таких військових традицій, як Швеція. За іншою - бо норвезький парламент свого часу став першим у світі, який підтримав рух за мир.

Премія миру - одна з найскандальніших нобелівських нагород. Вибір норвезького комітету критикують мало не щороку: особливо, коли лауреатами обирають політиків, які колись були залучені до військових конфліктів. Навіть після мирного врегулювання за ними тягнеться шлейф минулого, який їм багато хто так і не пробачив.

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Під шквал критики потрапляли, зокрема, нагородження палестинського лідера Ясіра Арафата, держсекретаря США Генрі Кіссінджера, першого і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова. Останнього у частині пострадянських країн звинувачують у розвалі СРСР, а в інших - дякують за надання Східній Європі можливості вільно залишити соціалістичний табір.

Нагородження президента США Барака Обами, який отримав премію миру у перший же рік свого президентства, критикували за те, що він не встиг зробити на своїй посаді нічого особливого, аби претендувати на престижну премію.

Можливо, саме через негативне інформаційне тло, яким супроводжується нагородження політиків, останнім часом премію частіше присуджують активістам, правозахисникам або ж великим організаціям, які створювалися з миротворчою або гуманітарною метою.

Наприклад, у 2012 році її віддали Європейському Союзу - "за понад шість десятиліть просування миру та злагоди, демократії і прав людини у Європі".

У 2018-му її поділили між лікарем-гінекологом із Демократичної республіки Конго та іракська правозахисниця Надя Мурад - за боротьбу з сексуальним насильством як зброї у військових конфліктах.

Минулого року нагороду отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмеду Алі - за досягнення миру з Еритреєю після 20 років конфронтації.