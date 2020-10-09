Як працює музей науки на ВДНГ у Києві

Музей, де можна до всього торкатися, чавити, бити, рухати предмети, відкрили на ВДНГ у Києві.

У музеї є 120 експонатів, які допомагають зрозуміти складні речі. Чому очі змінюють колір? Скільки повітря пропускає через себе ніс? Як працює звук? Що робить скло міцним?

Тут можна роздивитися мікроби на руках, запустити блискавку, увімкнути велетенський маятник, покричати в метрове вухо, проїхатися на велосипеді на квадратних колесах та постріляти з повітряної гармати.

Музей відкрила Мала академія наук України, і на його створення пішло три роки. Держава виділила 50 млн гривень, проте деякі експонати закупили за гроші меценатів.

Музей буде діяти постійно, а експонати поступово змінюватимуть й оновлюватимуть. Частина предметів згодом поїде в подорож музеями України.