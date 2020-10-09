Робопес: військових собак тренують в окулярах доповненої реальності

Автор фото, Command Sight / US Army

Американські вчені випробовують окуляри доповненої реальності на службових собаках. Пристрій дозволяє віддавати їм команди на відстані.

Цю технологію розробила компанія Command Sight, яка перебуває під управлінням Дослідницької лабораторії армії США.

Собаки, навчені військовим професіям, здатні знаходити міни, вибухівку та інші небезпечні предмети. Але для цього поруч із ними має бути людина, яка постійно дає тварині правильні команди.

Нові окуляри покликані розв'язати цю проблему - передбачається, що собаки зможуть вирішувати поставлені перед нею завдання і не наражати на небезпеку військових. Адже ті зможуть давати команди дистанційно.

В окуляри доповненої реальності вбудований індикатор візуальних інструкцій, які собака навчена виконувати.

Людина, у свою чергу, завдяки окулярам, одягненим на собаку, бачить поле бою або інше місце виконання завдання очима тварини.

Хоча така технологія може не сподобатись захисникам тварин.

За словами старшого наукового співробітника дослідницької лабораторії армії США Стівена Лі, "окуляри доповненої реальності будуть застосовувати виключно для виконання завдань, а не для того, аби вона мала змогу перебувати у віртуальній реальності, як це роблять люди".

До того ж для собак, пояснює Лі, доповнена реальність працює зовсім інакше, ніж з людьми.

Автор фото, Command Sight / US Army

Насправді окуляри для військових собак - не нова річ: вони носять їх, наприклад, для захисту очей під час стрибків з парашутом. Але з доповненою реальністю стикаються вперше.

Засновник компанії Command Sight, який випробовував технологію на власному собаці, каже, що проєкт поки що перебуває на першій стадії розробки. Але його перші результати "дуже багатообіцяючі".

Науковий співробітник Королівського інституту оборонних досліджень Джастін Бронк пояснив BBC, що хоча такий проєкт комусь може здатися неприпустимою розкішшю, насправді він може принести чимало користі.

"Можливість керувати діями собаки візуальними сигналами через окуляри доповненої реальності скасовує необхідність близького фізичного контакту й у певних випадках може давати додаткові тактичні переваги", - каже він.

Між іншим, перші версії окулярів передбачали наявність довгого повідка-кабеля, через який на пристрій надходив сигнал із командами, але в реальних умовах користуватися ним було незручно.

Тепер, після перших успішних випробувань, Command Sight отримала додаткове субсидування на розробку бездротової версії пристрою.