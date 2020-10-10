Як росте паприка на Закарпатті

Село Велика Добронь на Закарпатті - колиска української паприки.

Пряну спецію, або ж солодкий мелений червоний перець, збирають восени, але робота починається ще навесні, коли сходить розсада. У вересні паприку починають збирати і складати у мішки чи нанизувати для сушіння.

На свіжому повітрі та сонці вона має сохнути близько 3 тижнів, а згодом її заносять у спеціальне опалюване приміщення. Таких у селі декілька.

Ще 2-3 тижні - і перець декілька разів перемелють на дрібний порошок. З 10 кг свіжого перцю вийде лише 1 кг готової спеції, яку з кожним роком дедалі важче продати.