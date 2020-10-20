Російська вакцина від коронавірусу: що відомо

У Росії на етапі клінічних випробувань зареєстрували дві вакцини від коронавірусу.

Першу розробив дослідницький центр імені Гамалеї російського міністерства охорони здоров'я спільно з міністерством оборони.

Це препарат "Гам-Ковід-Вак", відомий як "Супутник V". Президент Путін заявив, що таке щеплення зробила його донька. Про вакцинацію цим препаратом також заявив український опозиційний політик Віктор Медведчук.

Друга російська вакцина - "ЕпіВакКорона". Її створили у науковому центрі "Вектор" Росспоживнагляду.

Російська влада заявляє, що ще одну вакцину розробляє Центр імені Чумакова Російської академії наук.

Іноземні науковці застерігають від масового використання таких вакцин і закликають не поспішати із висновками про дієвість щеплень, допоки не буде результатів останнього етапу тестувань.

У світі наразі розробляють понад 100 вакцин від коронавірусу. Клінічні випробування жодної з них іще не завершились.