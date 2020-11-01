Чим особливі птахи Чорнобиля
Багаторічна відсутність діяльності людини позитивно вплинула на птахів Чорнобильської зони.
За словами дослідника Сергія Гащака, на територію повернулися навіть рідкісні види, яких раніше не було.
Науковець-зоолог вже 30 років досліджує фауну Чорнобильської зони. Він поставив на території Зони спеціальні пристрої - фотопастки, які фіксують життя тварин у їхньому природньому середовищі.
Над відео працювали Віталій Червоненко та Оксана Піддубна.
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