Чим особливі птахи Чорнобиля

Багаторічна відсутність діяльності людини позитивно вплинула на птахів Чорнобильської зони.

За словами дослідника Сергія Гащака, на територію повернулися навіть рідкісні види, яких раніше не було.

Науковець-зоолог вже 30 років досліджує фауну Чорнобильської зони. Він поставив на території Зони спеціальні пристрої - фотопастки, які фіксують життя тварин у їхньому природньому середовищі.

Над відео працювали Віталій Червоненко та Оксана Піддубна.