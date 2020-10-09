Як приборкати коронавірус в Україні. Версія уряду

Автор фото, УНІАН

Кабінет міністрів запроваджує посилені заходи через сплеск захворюваності на коронавірус в Україні. Треба збільшити рівень тестувань та забезпечити лікарні киснем для важко хворих.

"80% ліжкомісць повинні бути забезпечені подачею кисню. Це наша мета й це завдання вже поставлене регіонам", - заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Щоб досягти такого показника, Кабмін виділив додатково 572 млн гривень.

Пан Шмигаль висловив обурення через те, що людям подекуди доводиться чекати результатів тестів на коронавірус декілька днів.

Тому уряд хоче збільшити рівень тестування. На це виділять 260 млн гривень.

За оцінками, це дозволить збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч на добу до 50 тисяч тестів вже найближчим часом.

Пізніше на брифінгу міністр здоров'я Максим Степанов повідомив, що для хворих на COVID-19 передбачили 37 тис. ліжок, з них заповнені менше 20 тис. Додатково уряд може забезпечити ще 50 тис. ліжок.

Кількість хворих в Україні зростає кілька тижнів поспіль. 9 жовтня зафіксували черговий рекорд - майже 6 тис. хворих на добу.

Степанов заявив, що зараз ситуація є значно гіршою, ніж будь-коли, тому держава розпочинає відкриття тимчасових госпіталів для хворих на Сovid-19.

"Якщо ми і далі будемо ігнорувати правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю", - застеріг міністр.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус підхопили 250 538 людини. 4 779 із них померли, 108 233 одужали.

Найбільше хворих виявили у Києві (25 896), на Харківщині (22 712) та на Львівщині (21 923).