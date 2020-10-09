Нацкорпус зірвав акцію ЛГБТ-активістів, і вони придумали відповідь

Автор фото, КиївПрайд

Організація КиївПрайд обурена, що партія Національний корпус зірвала їхню останню акцію, коли підсвітили фасад торговельного центру "Гулівер" у Києві кольорами веселкового прапора - символу ЛГБТ.

Акція була присвячена прайд-місяцю. Будівлю мали підсвічувати щодня з 5 по 11 жовтня, щоб "привернути увагу суспільства до теми видимості та прийняття ЛГБТ".

Проте 8 жовтня представники Національного корпусу зірвали акцію. Приблизно два десятки активістів палили фаєри та вимагали прибрати символіку.

"У перший день, коли було сказано про цей флешмоб, - був день, коли прощалися у Харкові з курсантами, офіцерами, які загинули у катастрофі під Чугуєвом… Я за сім років війни не бачив тут на "Гулівері" жодного натяку на скорботу чи вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули під час російсько-української війни", - обурювався Данило Брусов, керівник Київського осередку партії Нацкорпус.

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9 жовтня демонстрацію прапору припинили, що викликало вже обурення КиївПрайду.

"Ми розгнівані та люті, що невелика групка праворадикально налаштованих ксенофобів думає, ніби вона може впливати на свободу самовираження та вирішувати, хто в нашій країні може мати права людини, а хто - ні", - йдеться в заяві організації.

Активісти зазначили, що не терпітимуть "свавілля" та закликали всіх, "кому не байдужі права людини в нашій країні та свобода слова", виходити ввечері 11 жовтня до ТРЦ "Гулівер".

"Наша мирна акція - це відповідь усім, хто прагне нашого мовчання та невидимості", - йдеться в заяві.