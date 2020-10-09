Як занадто сексуальна цибуля збентежила Facebook

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Є звичайна цибуля, а є цибуля занадто сексуальна. Принаймні, для соцмережі Facebook. Саме таке відкриття нещодавно зробив канадський магазин насіння та городини.

Насіннєва компанія Gaze Seed Company з канадського міста Сент-Джонс хотіла розмістити у Facebook, здавалося б, невинну рекламу насіння цибулі.

На фото був кошик з цибулею сорту "валла валла", що відома своїми розмірами та солодким смаком. Також поряд лежала цибулина, розрізана навпіл.

Але на подив співробітників, запит відхилили за "надмірну сексуальність".

Менеджер магазину Джексон Маклін не відразу зрозумів, у чому проблема. Зрештою, виявилось, що "щось в округлих формах" цибулин могло нагадати системі груди чи сідниці.

Зваживши, що клієнти вирішать, що це кумедно, Маклін опублікував рекламний пост разом з автоматичним попередженням Facebook про надмірну сексуальність реклами.

Менеджер також поскаржився на інцидент до адміністрації мережі.

У середу Facebook оприлюднив окрему заяву з вибаченнями за помилку, якої припустився алгоритм.

"Ми використовуємо автоматизовані технології, щоб уникнути оголення, але часом вони не розуміють, що це цибуля, а не - ну ви знаєте що", - пояснила керівниця відділу комунікацій канадського Facebook Мег Сінклер.

"Ми відновили рекламу та просимо вибачення за проблеми компанії", - додала вона.

Втім інцидент лише пішов на користь цибулі, розповідає Маклін.

"За останні три дні ми продали більше, ніж за останні п'ять років", - розповів він, додавши, що тепер на сайті компанії славнозвісний овоч внесли до розділу з назвою "сексуальна цибуля".