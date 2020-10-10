Вірменія та Азербайджан домовились про меремир'я в Нагірному Карабасі

Автор фото, МО Азербайджану

Вірменія і Азербайджан домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі з 12:00 10 жовтня, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Про це домовились за підсумками переговорів в Москві міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану.

Їхня зустріч за посередництва голови російського МЗС Сергія Лаврова проходила в закритому форматі і тривала понад десять годин. Вона завершилась лише пізно вночі в суботу.

Сторони погодились про такі кроки:

1) Оголошується про припинення вогню з 12:00 10 жовтня 2020 року в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами та тілами загиблих при посередництві і відповідно до критеріїв міжнародного Червоного Хреста;

2) конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково;

3) Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ на основі базових принципів врегулювання приступають до переговорів з метою якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання;

4) сторони підтверджують незмінність формату переговорного процесу.

Про це йдеться в заяві, зачитаній Сергієм Лавровим за підсумками тристоронніх консультацій.

Війна в Нагірному Карабасі почалася 27 вересня. Бої між вірменськими та азербайджанськими силами ведуться на декількох ділянках фронту. У хід йдуть дрони, артилерія, важка техніка і ракетні комплекси. По обидва боки фронту під обстріли потрапляють мирні жителі, є десятки загиблих.