"Порошенку досі здається, що він президент". Що Зеленський сказав ВВС про попередника

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, На дебатах. НСК "Олімпійський"

Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC HARDtalk запевнив, що не впливає на правоохоронців для переслідування Петра Порошенка.

Натомість пан Зеленський вважає, що підконтрольні експрезиденту ЗМІ розкручують теми, які покликані нашкодити чинному керівнику держави.

Саме на Порошенка Зеленський поклав відповідальність за роздмухування скандалу з призначенням в Офіс президента колишнього високопоставленого силовика часів Євромайдану Олега Татарова.

На думку Зеленського, все це відбувається тому, що Порошенко досі вважає себе керівником держави.

Зараз колишній президент у важкому стані через коронавірус та пневмонію. Він у лікарні.

Зеленський vs Порошенко

Так, журналіст ВВС Стівен Сакур зауважив, що президент та його команда з усіх сил переслідують олігарха та політичного суперника - Петра Порошенка. Проте інших олігархів ніхто не чіпає.

"Я не впливаю на правоохоронні органи. Але правда, з самого початку я їх збирав, новий склад, я їх збирав і говорив: "Будь ласка, немає своїх-чужих, всі олігархи, вони повинні жити за законом", - парирував Володимир Зеленський.

Він вважає, що Порошенко - просто є один з цих олігархів.

"Я не впливаю на життя пана Порошенка, слава богу. Мене в принципі не цікавить, що з ним відбувається щодня", - додав президент, наполягаючи, що всі рівні перед законом.

Після поразки на президентських виборах Порошенка правоохоронці почали розслідувати проти нього десятки кримінальних справ.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Петро Порошенко під судом у липні 2020 року

Минулого літа його часто викликали на допити в Державне бюро розслідувань.

У межах однієї зі справ спецпідрозділи ДБР навіть штурмували музей з картинами Порошенка. Печерський суд кілька разів намагався обрати йому запобіжний захід, але врешті не зміг.

У вересні 2019 року Володимир Зеленський сказав, що "бандити мають бути у в'язниці", а не на Мальдівах. Після чого оглядачі згадали відпочинок Порошенка на Мальдівах і провели аналогії.

А у травні 2020 року Зеленський заявляв, що справи проти Порошенка ще попереду.

Також після заміни генпрокурора Руслана Рябошапки на Ірину Венедіктову керівники фракції "Слуга народу" казали, що це може бути пов'язано саме з повільними розслідуваннями проти Порошенка.

З середини літа 2020 року суперечки з допитами Петра Порошенка та судовими засіданнями практично припинились.

Порошенко і "його ЗМІ"

В інтерв'ю ВВС Володимир Зеленський час від часу сам згадував Порошенка.

Було помітно, що чинний президент не забуває про свого політичного опонента.

Стівен Сакур закинув Зеленському, що той призначив заступником керівника свого офісу людину, яку пов'язують з насильством влади проти демонстрантів на Майдані в 2014 році.

Автор фото, ВВС

Він мав на увазі Олега Татарова, який працював під час Майдану керівником Головного слідчого управління МВС.

Деякі активісти тоді сприйняли це призначення як "плювок в обличчя цінностям Майдану".

"Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Ця конкретна людина нікого не розганяла", - відповів пан Зеленський.

Він сказав, що поважає Майдан і пам'ять загиблих і ніколи б не призначив людину, яка розганяла людей.

І після цього поклав відповідальність за скандал навколо цього призначення на Порошенка.

"Те, що це піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо", - заявив Зеленський.

"Йому досі здається, що він президент. Він фінансує різні засоби масової інформації, володіє ними. Є у нього ЗМІ, якими він не володіє. Він не може заспокоїтися, що він не президент. Ось і все. Все, що відбувається, пов'язане саме з цим", - вважає Володимир Зеленський.

Повністю інтерв'ю Володимира Зеленського читайте тут.