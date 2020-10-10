“Ми всі у цьому винні”. Чому мати втопила сина з аутизмом у Північно-Кримському каналі

Автор фото, Поліція Херсонської області

Тіло 4-річного хлопчика знайшли біля берега Північно-Кримського каналу у Скадовському районі. За попередньою версією слідства, злочин скоїла 36-річна мати через важку хворобу сина.

3 жовтня у Каланчацьке відділення поліції звернувся батько дитини. Він розповів, що вже кілька днів не бачив свого сина і не може зв'язатись із колишньою дружиною.

Поліція знайшла жінку у пригніченому стані у господарській будівлі на території її помешкання.

Вона розповіла, що вирішила вчинити самогубство та втопитись разом з дитиною, проте сама вибралась з каналу. Показала місце злочину у Скадовському районі. Згодом у каналі знайшли тіло хлопчика. На місце виїхала слідча група Скадовського відділення поліції.

Зі слів жінки, її син від народження страждав на важку недугу і нещодавно його стан погіршився. Зневірившись у його одужанні, жінка разом з сином сіла у рейсовий автобус і поїхала у Скадовський район.

Там вони вийшли на зупинці неподалік від Північно-Кримського каналу. Взявши дитину на руки, жінка спустилась у воду, хлопчик захлинувся.

Заступник начальника слідчого відділення Скадовського відділення поліції Ігор Моргун, розповів, що, за словами підозрюваної, вона не вміла плавати. Втопитись не змогла і знайшла місце, де можна вибратись, викликала таксі та поїхала додому.

"Вона була вдома, не намагалась зникнути чи втекти. Вона розуміла, що вона вчинила".

Для жінки обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Цілодобово була з дитиною"

Директорка центру надання соціальних послуг Каланчацької селищної ради Олена Костецька розповіла, що жодних підстав брати жінку на облік не було.

"Мама не вживала спиртні напої, цілодобово перебувала з дитиною, тобто, вона її не залишала в небезпеці, сусіди не звертались, лікарня не повідомляла". Привітна жінка, розлучена з чоловіком, часто гуляла з сином.

Ліна Білоброва, сусідка підозрюваної, розповідає, що хлопчик завжди був чисто вдягнений, нагодований, доглянутий.

"Вони жили вдвох з Богданчиком. Тато брав їх, він піклувався, ну, на годину, дві, день міг забрати в село. Але Богдан без неї не їхав. Вона завжди з ним. У неї просвіту в цих проблемах не було ні на хвилину. Психіка, мабуть, не витримала, не змогла вона впоратись. Може, винні ми, може, винен чоловік, мама, що своєчасно не побачили і не підтримали".

Отримати коментарі від батька хлопчика не вдалось.

Автор фото, Ліза Жарких

"Був для нас усіх сонцем"

Мати підозрюваної, Тетяна Матвієнко, живе у Києві, де працює на будівництві. Тимчасово вона приїхала до Новопавлівки, що недалеко від Каланчака. Тут Тетяна доглядає за власними батьками. У цьому ж селі живе і батько загиблого хлопчика.

Донька Тетяни не могла влаштуватись на роботу - постійно треба було піклуватись про сина.

Минулого року дитину намагались віддати до садочка, проте там хлопчик перебувати не зміг, завадила хвороба.

"Вони були в мене у Києві, в кінці серпня підтвердили, що (у дитини - Ред.) аутизм і РАЦ, це розлад центральної нервової системи. Зробили аналізи, вони показали, що в дитини запалення оболонки головного мозку".

Тетяна каже, що колишній чоловік її доньки та його родичі не визнають хворобу дитини. Він допомагав сину матеріально та любив його, проте відносини колишніх не складались.

Жінка пропонувала доньці разом з онуком переїхати до Києва, аби постійно консультуватись з лікарями та адаптувати дитину, але та відмовилася.

"Вона мені телефонувала, і не раз, що їй дуже погано, я її просила: давай, доця, поїдемо в Київ. Вона дуже боялась (чоловіка - Ред.). Він не раз кричав, що малого забере і не віддасть".

Тетяна каже, що чоловік чинив насильство щодо її доньки.

Аби вистачало коштів, жінка щотижня надсилала гроші в Каланчак. Їжу та ліки хлопчик вживав за графіком. У нього була дієта, За словами Тетяни, онуку не можна було їсти глютен і лактозу, з м'яса - лише окремі види. Її донька вела щоденник для лікарів, де записувала раціон сина.

"Що її спонукало, що таке сталось? Відкрили холодильник - м'ясо нутрії по пакетиках для дитини розділене, огірки вимочені. Я не можу її засуджувати, не можу її підтримувати, Богдан був для нас усіх сонцем".

Автор фото, Ліза Жарких Підпис до фото, Будинок, де жила обвинувачувана з сином

Після скоєного свою доньку жінка не бачила. Каже, що її не пускають на побачення з нею, тому що підозрювана в неадекватному стані.

Проте Ігор Моргун каже, що за отриманням дозволу на побачення з підозрюваною ніхто з родичів не звертався.

Наразі жінка перебуває у Херсонському СІЗО. Її адвокат Іван Охлопков пояснив, що, допоки йдуть експертизи, він не може коментувати справу.

Жінці призначили судово-психіатричну експертизу, яка має визначити чи усвідомлювала вона свої дії на момент скоєння злочину.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Покарання за такий злочин передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.