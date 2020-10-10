Росія використовує на Донбасі британські снайперські гвинтівки - ЗМІ Британії

Автор фото, Операція об'єднаних сил Підпис до фото, Кадр з відео, яке отримали українські військові з камер російських спецпризначенців на Донбасі

Російські спецпризначенці на Донбасі мають сучасну снайперську зброю, яку виробляють у Великій Британії, докази цього у спеціальному розслідуванні оприлюднив канал Sky News.

Британська влада заявила журналістам, що не продавала зброю Росії через заборону, яка діє з 2014 року. А виробник зброї стверджує, що не продавав Росії гвинтівок з 2000 року.

Журналісти припускають, що зброя могла потрапити до росіян через треті країни.

У лютому 2020 року Україна заявила, що отримала відео роботи групи російських спецпризначенців на Донбасі, зокрема, снайперів. Його нібито знімали самі ж російські військові під час знищення снайперами українських солдатів.

Саме на цьому відео експерти й помітили низку зразків сучасного російського озброєння, а також впізнали британську снайперську гвинтівку.

Росія послідовно заперечує участь своїх регулярних збройних сил у конфлікті на Донбасі, проте Володимир Путін визнавав, що там можуть воювати російські добровольці.

Україна заявляє про участь російських військ у війні на Донбасі з 2014 року.

Британські снайперські гвинтівки

Розслідування британського каналу Sky News знайшло докази того, що російські спецсили мали на озброєнні снайперські гвинтівки британського виробництва, які використовували під час своїх операцій останні два роки.

Автор фото, ООС Підпис до фото, Кадр з відео від ООС, на яких російські снайпери готуються до роботи на Донбасі

Як кажуть журналісти, це відбулося на тлі заяв британського уряду про те, що він ніколи не давав дозволу на експорт цієї зброї в Москву.

"Свідчення, перевірені незалежними експертами, виявили недоліки в системі ліцензування Великої Британії та викликають серйозні запитання про те, як Росія змогла придбати цю зброю", - йдеться у статті.

Голова комітету із зовнішніх відносин і оборони у коментарі Sky News заявив, що йдеться про гвинтівки британського виробництва, які є на озброєнні у російських військ, і його комітет планує провести розслідування щодо продажу зброї Британією.

Журналісти вказують, що британський уряд не має точного уявлення про те, скільки зброї їхнього виробництва продають за кордон.

"Також немає можливості відстежувати це, якщо зброю продають, попри неодноразові заяви уряду про те, що Британія має одну з найбільш "надійних" і "прозорих" систем ліцензування зброї у світі", - йдеться у розслідуванні.

Український слід

Журналісти посилаються на відео Операції об'єднаних сил, на якому п'ятеро російських спецпризначенців патрулюють селище Донецьке в окупованій Луганській області - їхні рухи фіксує камера, встановлена на шоломі.

Вони зупинились для відпочинку, один солдат знімає рюкзак і кладе зброю на стіну окопу.

Автор фото, ООС Підпис до фото, Штаб ООС вказував, що на отриманому відео зафіксований постріл снайпера з гвинтівки AX338, внаслідок якого 27 лютого 2020 року загинув український військовий

Це, як вказує розслідування, снайперська гвинтівка, яку кілька експертів зі зброї незалежно один від одного ідентифікували як гвинтівку британського виробника Accuracy International, модель AX338.

Журналісти нагадують, що AX338 випустили у 2010 році, хоча Accuracy International в інтерв'ю газеті Sunday Express заявляв, що не продає гвинтівок Росії з 2000 року. А 2014 року ЄС запровадив ембарго на постачання зброї до Росії.

"Це викликає занепокоєння та свідчить про складність міжнародної торгівлі зброєю", - сказав Sky News голова комітету із зовнішніх відносин і оборони Тобіас Еллвуд.

"Є держава, що потрапила під ембарго на постачання зброї. І тепер вона використовує систему озброєння, яку розробляють і закуповують тут, у Великій Британії", - цитують його журналісти.