Перемир'я в Нагірному Карабасі почалось зі звинувачень у його порушенні

Автор фото, AFP

У суботу о 12:00 за місцевим часом (11.00 за Києвом) на території невизнаної Нагірнокарабаської республіки мав початись режим припинення вогню, про який напередодні в Москві домовилися глави МЗС Азербайджану і Вірменії.

Проте обидві сторони вже заявили про порушення цього режиму протилежною стороною.

Лише через годину після початку перемир'я Баку і Єреван звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.

Перед початком перемир'я сторони повідомляли про запеклі бої на південному напрямку із застосуванням безпілотників і артилерії.

Міноборони Азербайджану повідомило вночі про інтенсивні бої і знищення військової техніки супротивника - танків, артилерійських установок і засобів зв'язку.

Єреван, у свою чергу, повідомив, що Баку застосував в зоні конфлікту ударні безпілотники, прагнучи змінити ситуацію до вступу в силу угоди про припинення вогню.

Влада невизнаної Нагірнокарабаської республіки також повідомила про ракетний удар з боку Азербайджану по столиці НКР Степанакерту.

Звуки ударів чули кореспонденти інформагентств.

Одночасно з початком перемир'я міноборони Вірменії повідомило про ракетний удар з боку Азербайджану по вірменському місту Капан, який призвів до жертв.

Автор фото, Міноброни Азербайджану

Міністерство оборони Азербайджану відкинуло ці заяви, назвавши їх "брехнею і провокацією противника".

Вночі 10 жовтня у Москві сторони погодились про такі кроки:

1) оголошується про припинення вогню з 12:00 10 жовтня 2020 року в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами та тілами загиблих при посередництві і відповідно до критеріїв міжнародного Червоного Хреста;

2) конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково;

3) Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ на основі базових принципів врегулювання приступають до переговорів з метою якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання;

4) сторони підтверджують незмінність формату переговорного процесу.

Війна в Нагірному Карабасі почалася 27 вересня після 26 років перерви. Бої між вірменськими та азербайджанськими силами ведуться на декількох ділянках фронту. У хід йдуть дрони, артилерія, важка техніка і ракетні комплекси. По обидва боки фронту під обстріли потрапляють мирні жителі, є десятки загиблих.