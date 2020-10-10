Міносвіти хоче знову перевести усі школи на дистанційну освіту

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Міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся до місцевих органів влади з проханням через різке збільшення хворих на коронавірус знову перевести школи на дистанційне навчання.

Поки що Шкарлет говорить про переведення на такий режим строком на два тижні.

"Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька - знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - йдеться у повідомленні Шкарлета в Telegram.

Він додав, що Міносвіти спільно з МОЗ постійно моніторять ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби у закладах освіти.

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Шкарлет зауважив, що питання організації навчання вирішують на місцях, а тому важливо діяти спільно центральній та місцевій владі.

Міністр повідомив, що такі рекомендації державних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО.

"Розумію всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти, вчителі та батьки. Найголовніше для нас зараз - не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров'я людей", - заявив Шкарлет.

Зараз добова кількість нових хворих на коронавірусну хворобу наближається до 6 тисяч, а міністр охорони здоров'я каже про критичну ситуацію.

Багато класів у школах за останні дні перевели на дистанційне навчання через випадки хвороби у вчителів та дітей.