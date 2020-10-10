Лукашенко зустрівся з лідерами опозиції - у в'язниці КДБ

Автор фото, Пул первого

Олександр Лукашенко, якого Україна не визнає президентом Білорусі, в суботу зустрівся з лідерами опозиції, щоб, за його словами, "почути думки всіх".

Місце для переговорів, втім, виявилося досить незвичним, оскільки практично всі опозиційні політики в країні перебувають в ув'язненні.

"Конституцію на вулиці не напишеш". Це слова президента - членам так званої координаційної ради та об'єднаного штабу", - йдеться в телеграм-каналі "Пул першого", близького до пресслужби Лукашенка.

Про зустріч також повідомило державне інформагентство БелТА.

Лукашенко говорив з ними чотири з половиною години. Зміст бесіди залишили в таємниці.

Судячи з фотографії, поширеної телеграм-каналом "Пул першого", на зустрічі з главою держави були присутні 11 осіб, в тому числі ексглава Белгазпромбанка Віктор Бабарика та його син Едуард Бабарика, член президії координаційної ради юрист Лілія Власова і координатор опозиційного штабу Юрій Воскресенський.

Однієї з лідерок білоруських протестів Марії Колесникової, яку намагались вигнати з Білорусі до України, на фото не видно. Вона зараз також у в'язниці.

За офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг на президентських виборах 9 серпня з результатом понад 80%. Проте незалежні спостерігачі та дані з окремих дільниць свідчать, що він міг програти Світлані Тихановській.

З того часу у Білорусі тривають багатотисячні протести з вимогою проведення чесних виборів та покарати винних у побиті людей під час мітингів.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Світлана Тихановська живе у Литві

Через це Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку не визнали більшість західних країн та Україна.

Світлана Тихановська як і частина лідерів опозиції втекли з країни, а ті, хто цього не зробив, опинились у в'язниці.

Пані Тихановська за останні тижні зустрілась з багатьма лідерами провідних країн ЄС.

Офіційно Лукашенко сьогодні зустрічався з представниками утвореної опозицією координаційної ради.

З керівництва цієї ради на свободі до останнього лишалась нобелівська лауреатка Людмила Алексієвич. Але нещодавно вона виїхала з країни на лікування й сумнівається, що зможе повернутись.