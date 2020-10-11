Більше не заразний: лікар каже, що Трамп подолав коронавірус

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками з балкона Білого дому

Президент США Дональд Трамп, який перехворів на коронавірус, більше не є небезпечним для оточення, заявив його лікар Шон Конлі.

Білий дім оприлюднив меморандум про стан здоров'я президента. У ньому вказано, що діагностичні тести показують, що "ознак активного розмноження вірусу більше немає".

Коли саме Трамп здав останній тест на Covid-19, який виявився негативним, лікар не повідомив.

У суботу президент США виступив з балкона Білого дому перед своїми прихильниками. Це сталося всього через кілька днів після курсу лікування у лікарні від Covid-19. Трамп сказав, що почувається дуже добре, і пообіцяв, що вакцина від вірусу скоро буде готова.

Лікарі Трампа заявили, що він може з'являтися на публіці. До президентських виборів у США залишається понад три тижні. У цей час заплановано ще два раунди дебатів між двома кандидатами — Дональдом Трампом і Джо Байденом.

Виступ з балкона Білого дому вважається промовою президента і не може бути частиною передвиборчої кампанії. Тому Трампа вже розкритикували за те, що він під час передвиборчої кампанії робить політичні заяви з Білого дому.

Виступ Трампа організував фонд Blexit, який намагається отримати підтримку Республіканської партії афроамериканців та іспаномовних громадян США.

Перегони тривають

Дональд Трамп з балкона пообіцяв виступити у понеділок на передвиборчому мітингу у Флориді. За опитуваннями громадської думки, результати виборів в цьому ключовому штаті складно передбачити, а без голосів виборців Флориди надзвичайно складно потрапити в Білий дім.

Суперник Трампа, кандидат від Демократичної партії Джо Байден лідирує з невеликим відривом. Опитування ABC News/Ipsos свідчить, що лише 35% американських виборців схвалюють дії адміністрації Трампа у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джо Байден провів зустріч з профспілками у Пенсильванії

Однак не варто забувати, що результат президентських виборів в США залежить не від загальної кількості голосів виборців за того чи іншого кандидата, а від того, як саме проголосував кожен окремий штат.

Саме "завдяки" цій системі Гілларі Клінтон програла вибори у 2016 році, попри те, що набрала більше голосів по країні загалом.

Що відомо про здоров'я президента?

Сам Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, що почувається дуже добре і більше не потребує ліків.

У четвер його лікар Шон Конлі сказав, що президент може брати участь в громадських заходах.

Після того як стало відомо, що президент Трамп інфікований вірусом Covid-19, він провів три дні в лікарні, де його лікували дексаметазоном, противірусним препаратом ремдесивір і комплексом антитіл компанії Regeneron.

Автор фото, Reuters

Центри з контролю і профілактики захворювань США рекомендують самоізоляцію на 10 днів для всіх, у кого з'являються симптоми коронавірусу. Хворим з серйозними симптомами, яким необхідна госпіталізація, рекомендують ізоляцію до 20 днів.

Дональд Трамп неодноразово скептично висловлювався щодо масок або необхідності дотримуватися соціальної дистанції.

Головний спеціаліст в США з питань епідемій доктор Ентоні Фаучі розкритикував адміністрацію президента за те, що 26 вересня на галявині перед Білим домом відбулася зустріч президента з його прихильниками, під час якої практично ніхто не одягав маски і не дотримувався правил соціального дистанціювання. Щонайменше 11 людей з присутніх заразилися тоді Covid-19.