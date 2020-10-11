Припинення вогню в Нагірному Карабасі: внаслідок обстрілу загинули 9 людей

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Щонайменше дев'ятеро людей загинули, понад 30 поранені у результаті попадання ракети в житловий будинок в місті Гянджі, що є другим за кількістю населення містом Азербайджану.

Як йдеться у повідомленні прокуратури Азербайджану, рятувальники продовжують розчищати завали багатоповерхівки, в яку влучила ракета.

Усього поранені 34 людини, серед яких 16 жінок і шестеро дітей.

Від ракетного обстрілу Гянджі, які відбулися вже після запровадження режиму припинення вогню, постраждали понад 10 житлових будинків та понад 100 об'єктів цивільного призначення, стверджують в Азербайджані.

Єреван раніше назвав ці повідомлення дезінформацією.

У суботу о 12:00 за місцевим часом на території невизнаної Нагірнокарабаської республіки мав початись режим припинення вогню, про який напередодні в Москві домовилися глави МЗС Азербайджану і Вірменії.

Проте лише через годину після початку перемир'я Баку і Єреван звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.

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Перед початком перемир'я сторони повідомляли про запеклі бої на південному напрямку із застосуванням безпілотників і артилерії.

Війна в Нагірному Карабасі почалася 27 вересня після 26 років перерви. Бої між вірменськими та азербайджанськими силами ведуться на декількох ділянках фронту. У хід йдуть дрони, артилерія, важка техніка і ракетні комплекси. По обидва боки фронту під обстріли потрапляють мирні жителі, є десятки загиблих.