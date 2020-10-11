"Марш гідності" у Мінську: силовики застосували водомети, кийки та палиці

Автор фото, Reuters

Десятки людей затримали під час опозиційного "Маршу гідності" в центрі Мінська, міліція застосувала водомети, повідомляють ЗМІ з посиланням на очевидців.

Раніше силовики затримали близько десятка журналістів місцевих і російських видань.

У неділю напередодні чергової акції протесту мінське метро вже за традицією оголосило про закриття декількох станцій, а оператор А1 - про обмеження мобільного інтернету на вимогу держорганів.

Практично відразу після початку акції біля стели "Мінськ-Місто герой" сталися сутички між ОМОНом і протестувальниками.

За словами очевидців, силовики використовували перцеві балончики, а протестувальники кидали в них пляшки. Бійка закінчилася жорсткими затриманнями із застосуванням кийків і щитів.

Автор фото, Reuters

Видання TUT.BY повідомляє, що невідомі люди в балаклавах і спортивних костюмах разом з ОМОНом б'ють людей, що вийшли на акцію.

Згодом з'явилися повідомлення що влада застосувала водомети.

Затримання журналістів

Відносно новою подією напередодні маршу стало затримання журналістів.

З початку акцій протесту проти порушень на білоруських президентських виборах, влада позбавила акредитації переважну більшість іноземних журналістів. Право висвітлювати те, що відбувається в країні зберегли в основному кореспонденти російських державних ЗМІ.

Автор фото, TUT.BY Підпис до фото, Попри жорстокі дії правоохоронців мітингарям вдалося перекрити проспект Переможців

"Це група приблизно з десяти журналістів, їх доставлять до Жовтневого РУВД для перевірки документів", - заявили в місцевому МВС. Раніше там повідомили, що серед затриманих - троє журналістів російських ЗМІ.

До правоохоронних органів привезли, зокрема, кореспондентів видань БелаПАН, TUT. by, "Нового часу", "БЕЛТА", ТАСС і РІА "Новости".